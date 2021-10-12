В Пензе открыли мемориальную доску полковнику внутренней службы Алексею Самсонову

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Алексей Самсонов родился 23 сентября 1942 года в селе Старый Пичеур Павловского района Ульяновской области. Закончив Куйбышевский медицинский институт, служил в Вооруженных Силах СССР. В 1978 году он возглавил окружную военно-врачебную комиссию УВД Пензенского облисполкома. На этой должности он проработал почти 30 лет.

- То, что сегодня МСЧ МВД России по Пензенской области обладает современным и качественным оборудованием, во многом заслуга Алексея Саксонова, - подчеркнул врио заместителя начальника УМВД России по Пензенской области Константин Фролов.

Мемориальная доска была размещена на здании медико-санитарной части МВД России по Пензенской области.