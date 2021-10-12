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Происшествия12 октября 2021 13:45

В Мордовии после опрокидывания автомобиля в кювет погибла 20-летняя девушка-пассажир

От полученных травм она скончалась в скорой помощи
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

В Мордовии 9 октября в 1:30 на автодороге сообщением «г. Ковылкино – г. Краснослободск – с. Ельники» 30-летний водитель автомашины «Лада Приора», не обеспечив безопасный скоростной режим, допустил съезд в левый по ходу движения кювет, после чего опрокинулся. В результате ДТП 20-летняя девушка-пассажир от полученных травм скончалась в скорой помощи ГБУЗ РМ «Краснослободская РБ». Водитель, а также еще двое пассажиров автомашины –18-летняя девушка и 27-летний мужчина с различными травмами были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Краснослободская РБ».

В этот же день в Рузаевском районе в 22:50 на ул. Титова 28-летний водитель автомашины «Форд Фокус» при выезде с второстепенной автодороги не предоставил преимущество в движении движущейся по главной автомашине «ВАЗ-211440», водитель которой во избежание столкновения допустил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП 16-летняя пассажир автомашины «ВАЗ-211440» с различными травмами доставлялась в ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница», где ей была оказана медицинская помощь. Водители трезвы.