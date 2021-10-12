В Саранске перед судом предстанет обвиняемая в убийстве сожителя

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Сообщение о доставленном из поселка Луховка в больницу с ранениями в живот 44-летнем мужчине поступило в дежурную часть ОП №1 УМВД России по го Саранск 23 июля. Спустя непродолжительное время от полученных травм пострадавший скончался.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, в ходе выезда на место происшествия полицейские установили причастность к произошедшему 31-летней сожительницы погибшего.

Как выяснилось, мужчина в тот день приехал с очередной вахтовой смены из Москвы и зашел в магазин, где работала сожительница. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес ей побои. Конфликт продолжился вечером того же дня, когда женщина вернулась домой. В результате кухонным ножом она нанесла сожителю не менее двух ударов в область живота. Осознав содеянное, вызвала скорую медицинскую помощь.

В настоящий момент уголовное дело, возбужденное в отношении задержанной СУ СКР по РМ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», направлено в суд.