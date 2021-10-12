В Пензенской области ревнивец, избивавший свою 19-летнюю жену, отправлен в колонию

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По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, 34-летний житель районного центра Тамала приговором суда признан виновным в причинении физических страданий путем систематического нанесении побоев и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В судебном заседании злоумышленник вину признал, пояснил, что его поведение было вызвано ревностью.

В соответствии с позицией государственного обвинителя, суд назначил тамалинцу наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.