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Происшествия12 октября 2021 8:48

В Пензенской области ревнивец, избивавший свою 19-летнюю жену, отправлен в колонию

В ходе очередной ссоры ногой он причинил ей тупую травму живота, повлекшую разрыв селезенки
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Юлия Пыхалова

Фото: Юлия Пыхалова

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, 34-летний житель районного центра Тамала приговором суда признан виновным в причинении физических страданий путем систематического нанесении побоев и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В судебном заседании злоумышленник вину признал, пояснил, что его поведение было вызвано ревностью.

В соответствии с позицией государственного обвинителя, суд назначил тамалинцу наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.