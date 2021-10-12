В Мордовии с травматической ампутацией голени в больницу доставлен комбайнер

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК России по Республике Мордовия устанавливаются обстоятельства получения телесных повреждений комбайнером во время сельскохозяйственных работ.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия, по предварительным данным травму он получил днем 8 октября 2021 года в поле возле деревни Пушкино в Рузаевском районе во время чистки бункера комбайна при работающем шнеке.

Пострадавший был доставлен в больницу.

В настоящее время следователи изучают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.