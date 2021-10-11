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Происшествия11 октября 2021 11:00

В Пензенской области угонщик авто признал свою вину: ему грозит до 5 лет лишения свободы

В полицию Тамалинского района обратился житель районного центра 1996 года рождения: неизвестный угнал его припаркованный у дома на ул. Почтовой автомобиль «ВАЗ-21120»
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как оказалось, похищенное транспортное средство не было оборудовано сигнализацией и было не заперто.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, угнанный автомобиль сотрудники уголовного розыска обнаружили около дома на ул. Саратовской.

Была установлена и личность подозреваемого в совершении преступления - ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1992 года рождения.

Он признал свою вину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.