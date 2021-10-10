В Мордовии за сломанное ударом кулака ребро бывшей супруге мужчину осудили на два года

Как установил участковый уполномоченный полиции, телесные повреждения женщине нанес ее бывший супруг, с которым они расторгли брак еще 8 лет назад, однако продолжали проживать совместно. Во время ссоры по незначительному поводу обвиняемый ударил бывшую жену кулаком в живот. Проведенная экспертиза установила, что здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина не отрицал. По приговору суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1.5 года.