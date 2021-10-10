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Происшествия10 октября 2021 11:57

В Мордовии за сломанное ударом кулака ребро бывшей супруге мужчину осудили на два года

Брак они расторгли 8 дет назад, однако продолжали проживать совместно. Свою вину в совершенном преступлении мужчина не отрицал
Виктор ВИКТОРОВ
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Как установил участковый уполномоченный полиции, телесные повреждения женщине нанес ее бывший супруг, с которым они расторгли брак еще 8 лет назад, однако продолжали проживать совместно. Во время ссоры по незначительному поводу обвиняемый ударил бывшую жену кулаком в живот. Проведенная экспертиза установила, что здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина не отрицал. По приговору суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1.5 года.