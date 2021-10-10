В Саранске 20-летний молодой человек 6 часов делал предоплату за интимные услуги

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В отделе полиции №3 УМВД России по го Саранск 20-летний житель Лямбирского района рассказал, что в интернете по объявлению об оказании интимных услуг оставил заявку на сайте, и неизвестный, представившийся менеджером, сообщил адрес, где оказываются данные услуги. Подъехав на место, молодой человек перевел на указанный менеджером счет 2 000 рублей, однако представитель организации сообщил, что платеж не прошел и предложил повторить перевод. В течение шести часов ситуация повторялась несколько раз, за это время заявитель лишился 19 000 рублей. Когда денег на карте не осталось, несостоявшийся клиент интим-салона обратился за помощью в органы внутренних дел.

По информации пресс-службы МВД РМ, в настоящее время отделом дознания ОП №3 УМВД России по го Саранск по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося и личность злоумышленника.