Первенство России по эстетической гимнастике стартовало в Пензе

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

9 октября в Пензе стартовало первенство России по эстетической гимнастике.

По информации министерства физической культуры и спорта Пензенской области, за медали борются спортсмены из Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Нижегородской областей, а также из республик Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Марий-Эл.

Соревнования проходят с соблюдением требований санитарной безопасности, установленными региональным Роспотребнадзором.