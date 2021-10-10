Первенство России по эстетической гимнастике стартовало в Пензе

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области
9 октября в Пензе стартовало первенство России по эстетической гимнастике.
По информации министерства физической культуры и спорта Пензенской области, за медали борются спортсмены из Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Нижегородской областей, а также из республик Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Марий-Эл.
Соревнования проходят с соблюдением требований санитарной безопасности, установленными региональным Роспотребнадзором.