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Спорт10 октября 2021 9:20

Первенство России по эстетической гимнастике стартовало в Пензе

За медали борются спортсмены из Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Нижегородской областей, а также из республик Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Марий-Эл
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

9 октября в Пензе стартовало первенство России по эстетической гимнастике.

По информации министерства физической культуры и спорта Пензенской области, за медали борются спортсмены из Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Нижегородской областей, а также из республик Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Марий-Эл.

Соревнования проходят с соблюдением требований санитарной безопасности, установленными региональным Роспотребнадзором.