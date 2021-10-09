В Мордовии педагог обвиняется в краже золотых украшений учеников

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Следственным Отделом ОМВД России по Рузаевскому району окончено расследование уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении 15 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража».

Похищенные ювелирные украшения она сдавала в ломбарды. Ущерб, причиненный 10 потерпевшим, составил более 170 тысяч рублей.

Кроме того, женщина обвиняется в четырех фактах краж денежных средств у родителей учеников. Под предлогом сбора денег на страхование детей, покупку рабочих тетрадей и другие нужды класса она совершила хищение 59 тысяч рублей.

Также установлена причастность обвиняемой к краже денег из квартиры местных жителей. В июне 2020 года, занимаясь репетиторством с ребенком, она увидела, где хозяева жилища хранят наличность. Воспользовавшись моментом, педагог похитила 42 тысячи рублей.

В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину она признала полностью и частично возместила причиненный ущерб.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.