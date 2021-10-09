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Происшествия9 октября 2021 9:36

Пензенец убил сына после просьбы дать денег на алкоголь

По факту было возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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По данным следствия, утром 27 сентября мужчина 1954 года рождения находился дома. Его 44-летний сын там же распивал спиртное с приятелями. Подозреваемый попросил компанию разойтись, потому что они сильно шумели.

Проводив друзей, сын мужчины вернулся домой и начал просить денег у отца на спиртное. Тот отказал, и мужчина несколько раз ударил родителя.

Разозлившись, пензенец схватился за нож и ударил им отпрыска в область грудной клетки, от чего тот скончался на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.