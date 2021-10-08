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Спорт8 октября 2021 16:27

В Саранске состоится закрытие велосипедного сезона

Присоединиться к празднику приглашают всех владельцев двухколесного транспорта
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мероприятие пройдет в столице Мордовии уже завтра. Обязательное условие для участия – наличие велосипеда или беговела, а также защитного шлема. Также участники обязаны предоставить организаторам оригиналы или копии паспорта и страхового полиса.

Сбор участников начнется в 9:30 на Советской площади Саранска. Торжественная церемония открытия праздника состоится в 11:00. Далее гостей ждут флэшмоб и показательные выступления.

В 12:00 начнутся заезды, которые завершатся в 15:00 награждением.