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Общество8 октября 2021 16:09

Участники заседания Ассоциации законодательных органов власти субъектов ПФО посетили Нижний Ломов

Там они осмотрели объекта ГК «Дамате»
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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В ходе экскурсии гости региона узнали о том, что большинство объектов компании не имеют аналогов в нашей стране.

- Сельское хозяйство позволяет повышать уровень жизни наших граждан. Компания выступает соинвестором государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. Сейчас в этом районе строятся 37 домов для сотрудников предприятия, - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

По словам представителей компании, после завершения строительства квартиры будут переданы участникам программы в аренду, но позже они смогут выкупить их на льготных условиях.