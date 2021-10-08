Участники заседания Ассоциации законодательных органов власти субъектов ПФО посетили Нижний Ломов

В ходе экскурсии гости региона узнали о том, что большинство объектов компании не имеют аналогов в нашей стране.

- Сельское хозяйство позволяет повышать уровень жизни наших граждан. Компания выступает соинвестором государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. Сейчас в этом районе строятся 37 домов для сотрудников предприятия, - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

По словам представителей компании, после завершения строительства квартиры будут переданы участникам программы в аренду, но позже они смогут выкупить их на льготных условиях.