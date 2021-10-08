Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2021 14:42

В Пензе женщина-водитель пыталась дать взятку инспектору ГИБДД

По факту проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник на улице Ново-Казанской сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Киа Рио». За рулем иномарки находилась женщина с явными признаками алкогольного опьянения. То, что гражданка была нетрезвой, чуть позже подтвердило медицинское освидетельствование.

Пока сотрудник полиции составлял на нарушительницу административный протокол, та попыталась дать ему взятку в размере десяти тысяч рублей. Инспектор предупредил автоледи об ответственности за это, однако попытки откупиться женщина не прекратила, оставив купюры в патрульной машине.

Сотрудник ГИБДД сообщил об этом в дежурную часть. На место была вызвана следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.