В Пензе женщина-водитель пыталась дать взятку инспектору ГИБДД

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник на улице Ново-Казанской сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Киа Рио». За рулем иномарки находилась женщина с явными признаками алкогольного опьянения. То, что гражданка была нетрезвой, чуть позже подтвердило медицинское освидетельствование.

Пока сотрудник полиции составлял на нарушительницу административный протокол, та попыталась дать ему взятку в размере десяти тысяч рублей. Инспектор предупредил автоледи об ответственности за это, однако попытки откупиться женщина не прекратила, оставив купюры в патрульной машине.

Сотрудник ГИБДД сообщил об этом в дежурную часть. На место была вызвана следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.