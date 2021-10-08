В Пензенской области зафиксированы минимальные цены на хлеб, колбасу, рыбу и сахар

Фото предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства Пензенской области

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, мониторинг потребительских цен среди субъектов ПФО в Пензенской области зафиксировал минимальные цены на ряд продуктов.

По официальной информации, в регионе самые дешевые в округе колбаса вареная, стоимость 1 кг - 321,14 рублей, рыба мороженая неразделанная, цена за 1 кг — 157,74 рублей, сахар-песок, цена за 1 кг — 46,44 рублей. Также в Пензенской области зафиксированы минимальные потребительские цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, стоимость 1 кг — 46,75 рублей, лук репчатый, стоимость 1 кг — 25,49 рублей, морковь, стоимость 1 кг — 33,51 рублей.

Второе место среди субъектов ПФО (первое место — самые низкие цены) Пензенская область занимает по потребительским ценам на масло подсолнечное, маргарин, молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5%-3,2%, сыры сычужные твердые и мягкие, картофель.

Третье место у региона по стоимости масла сливочного, творога жирного, соли поваренной пищевой, крупы гречневой-ядрицы, яблок. На четвертом месте Пензенская область с ценами на яйца куриные, вермишель, капусту белокочанную свежую.

По данным мониторинга в регионе не зафиксированы максимальные цены.

Фото предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства Пензенской области