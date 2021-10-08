В Пензенской области 27 января, разбив окно, 23-летний мужчина проник в дом и напал на родственника

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области установили, что после нападения разбойник похитил в доме 105 тысяч рублей и позже в Пензе купил автомашину "ВАЗ-2112", но по пути в Башмаковский район не справился с управлением и улетел в кювет.

В ходе следствия молодой человек содержался под стражей.

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, утверждено обвинительное заключение, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.