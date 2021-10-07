В Пензе состоялись областные соревнования по спортивному ориентированию

Фото: Пресс-служба министерства образования Пензенской области
В стартах приняли участие более 400 спортсменов в возрасте 8-16 лет из Пензы, Мокшанского, Нижнеломовского, Шемышейского районов.
Юные спортсмены-ориентировщики соревновались в дисциплинах «кросс-выбор» и «кросс-классика-общий старт.
Ознакомиться с победителями и призерами областных соревнований по спортивному ориентированию можно здесь.
Организаторами соревнований стали министерство образования Пензенской области и многофункциональный туристско-спортивный центр.