Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт7 октября 2021 11:16

В Пензе состоялись областные соревнования по спортивному ориентированию

Они посвящены памяти Виктора Горбункова – педагога дополнительного образования станции юных туристов, кандидата в мастера спорта по спортивному ориентированию
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба министерства образования Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства образования Пензенской области

В стартах приняли участие более 400 спортсменов в возрасте 8-16 лет из Пензы, Мокшанского, Нижнеломовского, Шемышейского районов.

Юные спортсмены-ориентировщики соревновались в дисциплинах «кросс-выбор» и «кросс-классика-общий старт.

Ознакомиться с победителями и призерами областных соревнований по спортивному ориентированию можно здесь.

Организаторами соревнований стали министерство образования Пензенской области и многофункциональный туристско-спортивный центр.