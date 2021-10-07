В Пензе незнакомец обманул девушку скрипачку: возбуждено уголовное дело

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Уже после выезда скрипачки на обговоренное место незнакомец позвонил снова и, сказав, что находится по указанному адресу, попросил перевести ему 5000 рублей, которые обещал вернуть при встрече. Девушка так и сделала, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону! Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!