Мордовия приняла участие во Всероссийской тренировке по ГО

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По информации пресс-службы МВД РМ, участие в мероприятии принял заместитель министра - начальник полиции Олег Шилов, руководители сил и объектов гражданской обороны, а также организаций, отнесенных в установленном порядке к категории по гражданской обороне, руководство администрации городского округа Саранск.

По легенде в одном из районов Мордовии произошел разлив 25 тонн аммиака, в результате чего пары вещества ветром отнесло в сторону населенного пункта. Для эвакуации 4400 человек были организованы пункты питания и временного размещения.

Всего в ликвидации условной чрезвычайной ситуации было задействовано 203 человек и 105 единиц техники.