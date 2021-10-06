В Пензенской области мужчина осужден за применение насилия в отношении полицейских

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Дознавателю, выполнявшей процессуальные действия с его несовершеннолетней дочерью, обвиняемой по делу о краже, пьяный отец камнем нанес травму головы. Прибывшему затем к дому участковому руками он нанес удары по голове и в область грудной клетки.

Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором суда жителю Городищенского района 1982 года рождения назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.