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Общество6 октября 2021 16:06

Валерий Лидин поздравил учителей школы №74 с профессиональным праздником

Встреча спикера регионального парламента с сотрудниками учреждения образования состоялась вчера
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Поздравляя педагогов с Днем учителя, Валерий Лидин поблагодарил их за верность профессии.

- Своим ученикам вы отдаете частицу сердца, души, делитесь с ними своими знаниями, - отметил он.

Слова особой признательности были направлены директору школы Сергею Альчину.

- Из этой школы выпустились немало людей, прославивших наш регион. В том числе и олимпийский чемпион, капитан клуба КХЛ ЦСКА Сергей Андронов, - подчеркнул Валерий Лидин. Спикер регионального Законодательного Собрания передал в дар учреждению медаль к 70-летию российского хоккея.

Завершилась встреча концертом.