В Мордовии продолжается реализация проекта «Наука рядом»

В рамках проекта в населенных пунктах региона будет размещены рекламные щиты с информацией о работе ученых и их роли в развитии общества и государства.

- Жители нашей страны должны знать, что без науки не может существовать медицины, производства и других сфер жизни. Именно наука и научные знания являются основой экономического роста и социального преобразования нашего государства, - отмечает вице-премьер, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

СПРАВКА «КП»

Организаторами акции «Наука рядом» выступают АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание», Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+», АНО «Большая перемена» и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.