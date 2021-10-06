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Происшествия6 октября 2021 13:39

В Пензенской области у троих мужчин полицейские отобрали охотничьи ружья

Возбуждены уголовные дела, в связи с представлением ими при получении лицензий на приобретение огнестрельного оружия и патронов к нему подложных документов о прохождении курсов по безопасному обращению с оружием
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, установлено, что в 2020-2021 гг. с целью получения лицензий на приобретение огнестрельного оружия и патронов к нему трое жителей Городищенского района воспользовались подложными свидетельствами о прохождении курсов по изучению правил безопасного обращения с оружием.

В настоящее время разрешения на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия (РОХа) у троих городищенцев аннулированы, охотничьи ружья изъяты.

Материалы в отношении неустановленных лиц, изготовивших поддельные документы, выделены и направлены в соответствующий орган внутренних дел.

Санкция ч. 5 ст. 327 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов.

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры района.