Аграрии Мордовии продолжают убирать урожай

Уже восьмой год подряд в Мордовии собирают больше миллиона тонн зерна. Отличные результаты, несмотря на жаркое лето и засуху, показали Ичалковский, Рузаевский, Строшайговский, Чамзинскоий, Ковылкинский и Атяшевский районы – здесь собрали от 57,7 тысяч тонн зерна (в некоторых эта цифра перевалила за 100 тысяч тонн!).

В прошлом месяце велся и сбор кукурузы: в этом году сравнительно новая для региона культура в республике была посеяна на 18527 гектарах. А самые большие площади под нее выделили в Лямбирском районе, в котором кукурузное зерно используют, в основном, для кормления птицы.

Также весь сентябрь аграрии республики занимались сбором сахарной свеклы. На минувшей неделе ООО «Ромодановосахар» переработало около 16 тысяч тонн полученного урожая и выпустило первые 1000 тонн сахара нового урожая. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Мордовии.

Сейчас в регионе приступили к уборке подсолнечника. В этом году его посадили в шести районах. Общая площадь посевов составляет 4891 гектар. Первым в республике к сбору урожая приступил Кочкуровский район. При средней урожайности семян 24 центнера на гектар, общий их намолот с убранной площади составил 652 тонны.