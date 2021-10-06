Выставки, показы кино и дары – как отмечает 800-летие Александра Невского Мордовия

В 2014 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». Согласно ему, мероприятия, приуроченные к громкой дате, были запланированы по всей стране в 2021 году.

Не осталась в стороне и Мордовия: мы уже писали о том, что в одной из республиканских библиотек открылась тематическая выставка, а Кафедральный собор Феодора Ушакова получил две иконы с великим князем.

В сентябре Саранск в третий раз присоединился к Международному фестивалю «Дни военно-исторического кино». В этом году его посвятили 800-летию со дня рождения Александра Невского, а в фестивальной афише наряду с фильмами отечественных кинематографистов были представлены и творения западных киноделов.

В первый день фестиваля зрители смогли увидеть советский фильм Сергея Эйзенштейна о древнерусском князе, одержавшем победу в битве на Чудском озере 5 апреля 1242 года, «Александр Невский» (1938).

Зрители остались под впечатлением от просмотра великолепной ленты.