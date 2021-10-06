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Происшествия6 октября 2021 10:47

В Саранске устанавливается причастный к хищению из магазина радара-регистратора

Жаль, что у этого прибора нет функции предупреждения о приближении человека с неблаговидными намерениями
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: пресс-служба МВД РМ

Фото: пресс-служба МВД РМ

Отделом полиции № 3 УМВД России по го Саранск устанавливается личность неизвестного, причастного к хищению радара-регистратора стоимостью 3424 рубля из магазина по продаже бытовой техники и электроники, расположенного по улице Энгельса.

По информации пресс-службы МВД РМ, при просмотре записи с камер видеонаблюдения установлено, что к произошедшему причастен неизвестный мужчина, на вид которому 30-35 лет, был одет в серую куртку, черные штаны.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам:29-90-02, 29-90-38 или 102.