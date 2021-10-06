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Происшествия6 октября 2021 9:48

В Мордовии 70-летний пенсионер ударил ножом соседа в живот за его недовольство установленным забором

Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия ему предъявлено обвинение в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы СУ СК РФ по РМ, конфликт произошел вечером 21 июня текущего года в деревне Барки Ковылкинского района между обвиняемым и 64-летним соседом.

В ходе допросов обвиняемый пояснил следователю СК, что неприязненные отношения между ним и потерпевшим сложились из-за того, что последний был недоволен установкой сетчатого ограждения между их участками.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.