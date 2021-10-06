В Пензе проверят систему оповещения «Внимание всем!»

По информации пресс-службы администрации Пензы, 6 октября 2021 года в ходе проведения штабной тренировки по гражданской обороне на территории города запланирована подача сигнала «Внимание всем!»:

с 10.40 до 10.43 путем включения электрических, электронных сирен и акустических громкоговорителей;

с 10.43 минут до 10.44 путем замещения сигналов теле- и радиоканалов проверочным сигналом.

Целью данных проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о вероятных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.