В Пензенской области продолжается розыск без вести пропавшей Веры Новичковой

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Сердобским межрайонным следственным отделом СКР по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения Новичковой Веры Витальевны, 24 сентября 1995 года рождения (ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство).

По данным следствия, с середины мая 2020 года Вера Новичкова проживала у своей бабушки в селе Липовка Малосердобинского района, до этого – в Узловском районе Тульской области. 10 октября 2020 года девушка, взяв личные вещи, мобильный телефон, денежные средства, документы и, не сообщив о своих намерениях, ушла из дома бабушки. С этого момента ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 25-30 лет, рост около 150 см, плотного телосложения, волосы русые, длинные (до поясницы), лицо круглое, европейского типа, глаза зеленовато-карие, большие, нос курносый, средний. Имеет дефект речи – невнятно произносит слова.

В день исчезновения была одета: болоньевая куртка (удлиненная) красного цвета на замке «молния» без капюшона, джинсы синего цвета, осенние ботинки темно-коричневого цвета на шнурках.

Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области: при наличии информации о местонахождении Веры Новичковой или обстоятельствах её исчезновения, просим сообщить в управление по телефонам 8(8412)36-17-02, 63-64-96 или в полицию по телефону 02.