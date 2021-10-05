Еженедельная планерка мэра Пензы Андрея Лузгина

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Обращено внимание участников совещания на введение с 4 октября в регионе новых ограничений – запрещение массовых мероприятий, оказания услуг на ледовых катках, игровых площадках, приостановлена деятельность фудкортов, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.

Андрей Лузгин призвал провести работу с предприятиями торговли и компаниями-перевозчиками, чтобы убедиться, что город приступил к исполнению новых требований постановления губернатора Пензенской области.

Необходимо осуществлять дезинфекцию салонов общественного транспорта, обеспечить водителей и кондукторов масками.

Исполнение контролировать в ходе рейдов по торговым объектам и транспорту.

В ходе планерки обсуждены вопросы завершения работ по наказам избирателей – асфальтировки дворов, устранения дефектов некачественно выполненной установки детских и спортивных элементов. Работы на данный момент не приняты и не оплачены.

Особый акцент был сделан на своевременном завершение сезонных работ по установке детских и спортивных площадок в рамках региональной программы.

В связи с понижением температуры воздуха в предстоящие сутки принято решение организовать ночное дежурство пяти единиц спецтехники МУП «Пензадормост» для своевременной противогололедной обработки мостов, путепроводов и сложных участков улично-дорожной сети в случае необходимости.