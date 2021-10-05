Поздравление Главы Республики Мордовия Артема Здунова с Днем учителя

Уважаемые педагоги Республики Мордовия! Поздравляю вас с Днем учителя! Вы – представители замечательной профессии. Именно вы становитесь проводниками в страну знаний, помогаете юному поколению вырасти достойными и успешными людьми. Это огромная ответственность, работа, требующая полной самоотдачи. Вы стараетесь, чтобы каждый ребенок смог в полной мере реализовать себя, свой талант и потенциал. Благодаря вашему профессионализму, ваши ученики уверенно находят свое место в жизни, растет число ребят, блестяще сдающих выпускные экзамены. Мы гордимся успехами наших школьников на чемпионатах, конкурсах, олимпиадах федерального и международного уровней. В Мордовии уделяется большое внимание совершенствованию региональной системы образования. Так, в рамках профильного нацпроекта открылся центр непрерывного повышения профессионального мастерства учителей, строятся новые школы, создаются детские технопарки и высокотехнологичные «Точки роста». Особые слова поздравлений и благодарности ветеранам педагогического труда, которые являются примером для молодых поколений, образцом преданности выбранному делу. Спасибо вам за кропотливый и добросовестный труд, за неравнодушие и энтузиазм, за бесценный опыт и доброту, которыми вы так щедро делитесь. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых профессиональных достижений, отзывчивых и благодарных учеников и всего самого наилучшего!