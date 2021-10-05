Пензенские педагоги принимают участие во Всемирном конгрессе учителей истории

Фото: Институт регионального развития Пензенской области

Участие в конгрессе принимают более 300 педагогов из Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Австралии.

От нашего региона на мероприятии присутствуют директор средней школы № 56 имени Героя России А.М.Самокутяева Пензы Наталья Переяслова, учитель истории и обществознания средней школы № 9 Сердобска Елена Мичкасова директор центра гуманитарного образования Института регионального развития Пензенской области Елена Фирсова.

Участники конгресса обсудят проблемы современного школьного образования.