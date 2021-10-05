Потерявшиеся в Мордовии грибники вышли из леса в Пензенской области

Фото: Пресс-служба МВД РМ

О пропаже пропавшей семейной пары Орловых Владимира Сергеевича и Натальи Степановны стало известно после сообщения о розыске родителей их дочери, обратившейся 3 октября в дежурную часть отделения полиции № 9 (по обслуживанию Инсарского района). По словам девушки, родственники на машине «Лада Гранта» направились за грибами в сторону села Арбузовка Инсарского района. В последующем автомобиль был обнаружен.

В поисковых мероприятиях приняли участие более 100 человек: сотрудники полиции, кинологи со служебными собаками, спасатели, волонтеры и представители общественности

И вот 5 октября супруги самостоятельно вышли из лесного массива в Пензенской области, после чего сообщили дочери о своем местонахождении.