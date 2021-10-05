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Здоровье5 октября 2021 11:00

В Пензе «Входной фильтр» набирает обороты

Четыре протокола составлено в ходе очередного рейда на посетителей ТЦ города без масок
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как отметила комиссия, сотрудники торговых центров на рабочих местах обеспечены масками и перчатками, на видном для покупателей месте имеются дезинфицирующие средства, также в некоторых объектах имелись одноразовые маски, при входе размещены информационные плакаты о соблюдении масочного режима.

Однако не везде организован "входной фильтр" с проведением контроля температуры тела посетителей. С администраторами предприятий проведены профилактические инструктажи о необходимости соблюдения мер безопасности, санитарных норм.

На посетителей торговых центров без масок в ходе рейда составлено четыре протокола.