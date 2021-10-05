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Происшествия5 октября 2021 10:23

В Пензенской области выезд на встречную полосу движения привел к трагедии

Погибли водитель и пассажир двигавшегося по своей полосе «ВАЗ-21140», виновник ДТП приговорен к 4 годам и 6 месяцам колонии- поселения
Виктор ВИКТОРОВ
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По информции пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, днем 30.01.2021 мужчина на автомобиле «SSANG YOUNG ACTYIN SPORT» на автодороге «с. Поим – р. п. Башмаково – р. п. Земетчино» допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21140» под управлением 22-летнего жителя Башмаковского района. Водитель отечественного автомобиля и 41-летняя пассажирка, его мать, погибли на месте ДТП.

В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом частичного возмещения подсудимым морального вреда, суд назначил 67-летнему жителю с. Знаменское Башмаковского района наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Кроме того, суд взыскал с подсудимого в возмещение морального вреда, причиненного преступлением, в пользу отца и супруга, а также деда и отца погибших 1 млн 800 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.