В Пензенской области выезд на встречную полосу движения привел к трагедии

По информции пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, днем 30.01.2021 мужчина на автомобиле «SSANG YOUNG ACTYIN SPORT» на автодороге «с. Поим – р. п. Башмаково – р. п. Земетчино» допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21140» под управлением 22-летнего жителя Башмаковского района. Водитель отечественного автомобиля и 41-летняя пассажирка, его мать, погибли на месте ДТП.

В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом частичного возмещения подсудимым морального вреда, суд назначил 67-летнему жителю с. Знаменское Башмаковского района наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Кроме того, суд взыскал с подсудимого в возмещение морального вреда, причиненного преступлением, в пользу отца и супруга, а также деда и отца погибших 1 млн 800 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.