21-летний житель Саранска подозревается в мошенничестве с мнимыми ДТП

В полицию обратились четыре саранских пенсионерки в возрасте от 70 до 99 лет. На мобильный телефон им звонил якобы сотрудник юридической компании, который сообщал, что их родственник попал в ДТП. И предлагал за денежное вознаграждение в сумме от 50 до 200 тысяч рублей решить вопрос о непривлечении близких к уголовной ответственности.

По информации пресс-службы МВД РМ, у каждой из потерпевших был внук, поэтому пожилые женщины, не раздумывая, соглашались оплатить услугу. Общий ущерб, причиненный женщинам, составил 470 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение мошенничества житель Саранска.

В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников преступления и закрепление доказательственной базы.

Свою вину подозреваемый признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.