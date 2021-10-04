В Пензе стартовал молодежный слет «Сурский компас»

Сам слет, посвященный пятилетию деятельности Молодежных клубов Русского географического общества, продлится до 9 октября. В ходе мероприятия участники смогут познакомиться с культурно-историческим наследием, прослушать лекции, посетить мастер-классы, отправиться на экскурсии по старинным усадьбам русских поэтов и писателей. Им предстоит узнать о туристическом базисе региона, этнокультурных направлениях в туризме, экологическом состоянии Пензы.

Пензенский молодежный клуб РГО был основан на кафедре географии ПГУ. При поддержке студентов и заинтересованных преподавателей здесь воплотились в жизнь такие проекты, как «Следопыт РГО» и «Зеленая волна». Отметим, что работа над вторым ведется активно по сегодняшний день.

- Слет - это продуктивная работа не только по увеличению численности, но и по реализации проектной деятельности молодежного сообщества, - рассказывает председатель Пензенского областного отделения РГО Игорь Пантюшов.

Каждый из участников Слета привез с собой собственный опыт работы развития и сохранения культурного наследия, экологической деятельности, работы в молодежной среде.

Как сообщила руководитель Молодежного клуба при Пензенском областном отделении РГО Наталья Алексеева, на протяжении недели у участников слета «Сурский компас» будет возможность оценить состояние нашего города. После окончания образовательной программы молодые специалисты предоставят собственные проекты по улучшению туристической и экологической деятельности региона.