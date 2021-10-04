О субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям

УФНС России по Пензенской области информирует о том, что Правительством Российской Федерации принято постановление от 07.09.2021 №1513 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» (далее – Правила).

Утвержденные Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Одним из основных условий, необходимых для получения субсидии из федерального бюджета, является принятие оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации решения о введении ограничительных мер.

По состоянию на 1 октября 2021 года решение о введении ограничительных мер на территории Пензенской области оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации не принималось, в связи с чем у хозяйствующих субъектов в настоящий момент отсутствует необходимость подачи в налоговые органы Пензенской области заявления о предоставлении указанной субсидии.

В случае введения на территории муниципальных образований Пензенской области ограничительных мер, налогоплательщики будут своевременно проинформированы.