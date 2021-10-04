Поздравление губернатора Пензенской области с Днем войск гражданской обороны МЧС России

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем войск гражданской обороны МЧС России!

Во все времена ваша работа была и остается делом ответственным и почетным. Вы успешно решаете ответственные задачи – оберегаете промышленные и социальные объекты от чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и катастроф, приходите на помощь людям, попавшим в опасную для жизни ситуацию.

Высочайший профессионализм, мужество, стойкость, прекрасная выучка являются вашими отличительными качествами.

Выражаю сотрудникам Управления искреннюю благодарность за добросовестный труд, честное исполнение служебного долга, неизменную верность избранному делу!

В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо Отечества!