В Мордовии, в суд направлены материалы уголовного дела в отношении директора учреждения допобразования

Преступную деятельность руководителя частного образовательного учреждения пресекли сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.

По информации пресс-службы МВД РМ в период с 2019 по 2020 годы 64-летний мужчина, введя в заблуждение работников ГКУ РМ «Центр занятости населения», совершил хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках национального проекта «Демография».

В учреждение были представлены документы, содержащие недостоверные сведения о якобы оказанных по заключенным договорам услугах по обучению граждан 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

«Лапша» вешалась с помощью изготовленных по указанию обвиняемого и представленных справок о добросовестном посещении обучаемыми занятий, их хорошей успеваемости, успешном прохождении курсов и окончании обучения.

Таким образом директор совершил хищение 912 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды. Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью и возместил причиненный ущерб.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.