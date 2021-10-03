В Пензенской области жительница села Соловцовки пригласила в гости малознакомых людей

фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Все получилось почти так, как и должно было быть. После застолья гости расходились довольные, благодарили, приглашали хозяйку навестить и их дом.

Не обошлось и без неприятного сюрприза – обнаружилась пропажа оставленных без присмотра 30 000 рублей. Убедившись, что это не шутка и деньги возвращать никто не собирается, женщина обратилась в полицию.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен гражданин 1988 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Он признал свою вину. Похищенные денежные средства были изъяты. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.