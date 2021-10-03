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Происшествия3 октября 2021 15:35

Две поддельные 10-рублевые монеты обнаружены в Саранске

Всем желающим поулыбаться полиция напоминает: если у вас оказалась монета или купюра, чья подлинность вызывает сомнение, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть, предъявить к оплате, передать другим лицам или выбросить
Виктор ВИКТОРОВ
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Для установления подлинности денег необходимо обратиться в кассу любого банка, занимающегося операциями с наличными деньгами, либо в полицию по телефону 102.

В конкретном случае с двумя монетами в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по г. Саранск поступило сообщение эксперта по исследованию денежных знаков о том, что при проведении экспертизы двух денежных монет Банка России номиналом 10 рублей, образца 1997 года установлено, что они являются поддельными в связи с отсутствием знака монетного двора и рельефа на гурте.

В ходе выезда на место происшествия сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия установлено, что поддельные 20 рублей поступили в банк с торговых точек в общей массе инкассированных монет. При пересчете две из них были отброшены детектором определения подлинности монет.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.