Пензенский росгвардеец спас местного жителя с ножевым ранением

Отправляясь на службу, сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области заметил у подъезда своего дома мужчину с ножевым ранением. Гражданин был без сознания.

Правоохранитель тут же попросил прохожих вызвать «скорую» и полицию, а сам поспешил домой за медицинскими принадлежностями, после чего начал оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на пензенца – мужчину 1982 года рождения. Для дальнейших разбирательств он был доставлен в отдел.

Пострадавшему ничего не угрожает.