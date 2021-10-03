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Происшествия3 октября 2021 13:38

Пензенский росгвардеец спас местного жителя с ножевым ранением

Благодаря грамотным действиям правоохранителя, здоровью мужчины больше ничего не угрожает
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Отправляясь на службу, сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области заметил у подъезда своего дома мужчину с ножевым ранением. Гражданин был без сознания.

Правоохранитель тут же попросил прохожих вызвать «скорую» и полицию, а сам поспешил домой за медицинскими принадлежностями, после чего начал оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на пензенца – мужчину 1982 года рождения. Для дальнейших разбирательств он был доставлен в отдел.

Пострадавшему ничего не угрожает.