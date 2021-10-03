Новая аптека, открывшаяся на улице Московской в Пензе, приятно удивит ценами

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Новая аптека расположилась в ТЦ «Арбат» и оказывает покупателям весь спектр услуг с 1 октября 2021 года.

Любой желающий может здесь бесплатно измерить давление, а также получить консультацию по подбору очков.

Одним из важных направлений деятельности муниципальной аптечной сети «Городские аптеки» остается изготовление лекарств по рецепту врача. Препарат будет создан в производственной аптеке и доставлен в ту точку, из которой покупателю удобнее забрать заказ.

Как отметил генеральный директор ОАО «Городские аптеки» Алексей Рогонов, во всей фармацевтической сети ОАО социально ориентированные цены, с минимальными надбавками.

Аптека №3 в ТЦ «Арбат» работает с 9.00 до 21.00 ежедневно, без перерывов и выходных. Телефон единой справочной службы ОАО «Городские аптеки» – 23-63-63.