В Пензе мужчина заплатил более 500 тысяч за обещание продать ему квадроцикл

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отделе полиции №1 УМВД России по г. Пензе, он рассказал, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже квадроцикла. В ходе переписки мужчина договорился о сделке и доставке товара. После этого пензенец перечислил на банковский счет неизвестного лица 550 тысяч рублей. Однако товар так и не получил. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.