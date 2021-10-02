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Спорт2 октября 2021 17:17

Пенза присоединилась к Всероссийскому дню ходьбы

Мероприятие, приуроченное к этому празднику, прошло сегодня на Олимпийской аллее
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Ходьба, как способ физической активности, имеет массу преимуществ: для нее не нужен особый инвентарь и навыки, в процессе можно общаться. Именно поэтому ходьбу выбирают люди по всему миру.

2 октября в Пензе состоялся Всероссийский День ходьбы, участниками которого стали почти 300 человек. После небольшой разминки участники праздника преодолели на выбор два и четыре километра.

На финише участники акции получили памятные призы.