Пенза присоединилась к Всероссийскому дню ходьбы

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Ходьба, как способ физической активности, имеет массу преимуществ: для нее не нужен особый инвентарь и навыки, в процессе можно общаться. Именно поэтому ходьбу выбирают люди по всему миру.

2 октября в Пензе состоялся Всероссийский День ходьбы, участниками которого стали почти 300 человек. После небольшой разминки участники праздника преодолели на выбор два и четыре километра.

На финише участники акции получили памятные призы.