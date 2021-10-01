В торговых центрах Пензы вводится «входной фильтр»

Фото: пресс-служба администрации Пензы

Эти и другие меры профилактики обсудили в ходе видеоконференции главы региона Олега Мельниченко в пятницу, 1 октября 2021 года.

В ходе совещания Благодарностью губернатора Пензенской области отмечено руководство ТЦ «Сан и Март» за поддержку инициативы органов власти по организации вакцинации населения – торговый центр первым откликнулся на предложение и на безвозмездной основе в летний период предоставил площадку для организации прививочного пункта. Здесь было привито более 4,5 тысяч человек.