Сентябрь в Мордовии урожайный для мошенников - у ста жителей похищено более 13 млн

Около 3 миллионов похитили злоумышленники во время проведения жителями Мордовии операций по продаже и покупке различных товаров на сайтах «Авито», в социальных сетях «Инстаграм» и «Вконтакте».

Не буду перечислять, что люди собирались продать или купить. Важно, что у всех пострадавших есть одна общая черта, которая и подвела – уверенность, что меня-то уж точно никто не проведет.

Именно поэтому все пренебрегли многократными предостережениями МВД по Республике Мордовия: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. Будьте внимательными при общении с незнакомыми людьми, не перечисляйте денежные средства целителям и экстрасенсам, за помощь в получении брокерских услуг и сверхприбыли при участии в электронных торгах.