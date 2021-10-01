Пензенский «Кукольный дом» выступит на Международном фестивале «Белгородская забава»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава» проводится уже в четвертый раз. Впервые он прошел в 1995 году, и с тех пор его организовывают раз в три года.

Пензенский областной театр «Кукольный дом» выступит 3 и 4 октября, представив спектакль «Яблоки, Маша и Баба-Яга» в постановке заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Владимира Бирюкова.

Как отмечает художественный руководитель белгородского театра кукол Наталья Репина, при отборе участников учитывалась не только известность театра.

- Заявки отбирали по творческим критериям: чтобы и детям было интересно, и белгородский театр кукол смог поучиться у гостей новым театрально-кукольным приемам.