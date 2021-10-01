Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем пожилых людей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Уважаемые ветераны войны и труда, люди старшего поколения!
В России 1 октября объявлено Днем пожилых людей.
Вы заслуживаете уважения и признательности за искреннюю преданность родной земле, мужество и стойкость, терпение и оптимизм.
Вы отстояли свободу и независимость Отчизны в годы Великой Отечественной войны, подняли страну из руин, крепили оборонное могущество государства, воспитали достойных детей и внуков – истинных патриотов великой Родины.
Мы по праву гордимся вашими славными достижениями, для нас вы – образец для подражания, хранители прекрасных духовных, культурных и нравственных традиций.
Замечательно, что и сегодня многие из вас плодотворно трудятся на производстве, принимают участие в общественной жизни страны и региона, щедро передавая подрастающему поколению свой богатый опыт.
Низкий поклон за добросовестный труд, профессионализм, весомый вклад в динамичное развитие экономического потенциала Сурского края, решение актуальных социальных вопросов!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, успехов во всех делах!