Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем пожилых людей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Уважаемые ветераны войны и труда, люди старшего поколения!

В России 1 октября объявлено Днем пожилых людей.

Вы заслуживаете уважения и признательности за искреннюю преданность родной земле, мужество и стойкость, терпение и оптимизм.

Вы отстояли свободу и независимость Отчизны в годы Великой Отечественной войны, подняли страну из руин, крепили оборонное могущество государства, воспитали достойных детей и внуков – истинных патриотов великой Родины.

Мы по праву гордимся вашими славными достижениями, для нас вы – образец для подражания, хранители прекрасных духовных, культурных и нравственных традиций.

Замечательно, что и сегодня многие из вас плодотворно трудятся на производстве, принимают участие в общественной жизни страны и региона, щедро передавая подрастающему поколению свой богатый опыт.

Низкий поклон за добросовестный труд, профессионализм, весомый вклад в динамичное развитие экономического потенциала Сурского края, решение актуальных социальных вопросов!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, успехов во всех делах!